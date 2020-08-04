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Лукашенко нужно публично принести извинения за провокацию с россиянами — Болкунец 

Украина.ру 42 минуты назад
«Лукашенко должен публично извиниться перед РФ»
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за два месяца испортил отношения с Россией: он предпринял дерзкие шаги и в части захвата российской собственности (в виде банка), и в части провокации с задержанием россиян. Об этом заявил 3 июля политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру.

«Я считаю, что если Александр Лукашенко действительно не хочет портить отношения с Россией, должен публично выступить по радио и телевидению, принести извинения за эту историю и назначить какую-то комиссию для расследования этих провокаций или недоразумений», — сказал Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
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Комментарии 29
В мире , Дмитрий Болкунец , Александр Лукашенко
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