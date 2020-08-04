Зачем Эрдоган разжигает войну между Баку и Ереваном

Греции и Турецкая политика при президенте Эрдогане с каждым годом все больше озадачивает соседей и союзников. Анкара начала позволять себе вольности, о которых в прежние времена и не мечтала: по своему усмотрению проводит военную операцию в Сирии ; идет против России , при этом покупая у нее же, назло США , зенитно-ракетные комплексы С-400; ведет прокси-войну в Ливии ; смело угрожает Кипру Израилю . И вот теперь Турция , по сути, становится участницей армяно-азербайджанского конфликта. «Лента.ру» выяснила, какую «турецкую мечту» пытается осуществить Эрдоган и что получает Анкара от вмешательства в чужие конфликты.

Игра на повышенных ставках

«Это была преднамеренная атака на Азербайджан », — заявил Реджеп Тайип Эрдоган через сутки после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Турция, как это часто бывает в последние годы, заняла четкую и довольно грозную позицию. Министр обороны страны Хулуси Акар заявил о полной поддержке Баку в ситуации военной эскалации, еще раз указав на Армению как на виновника.

Казалось бы, такая поддержка вряд ли пойдет дальше слов — Ереван связан с Россией военным соглашением ОДБК, так что риски никому не нужной эскалации очень велики. Однако уже через две недели в Азербайджане начались масштабные учения совместно с турецкими военными.

Формально стороны объясняют, что маневры были запланированы давно, но рассматривать их вне контекста последних событий невозможно, тем более после того, как в Баку назвали обострение в Карабахе прелюдией к войне. В учениях задействовали бронетехнику, артиллерийские установки, боевые и транспортные вертолеты, силы ПВО и зенитно-ракетные подразделения двух армий. Очевидно, что такая концентрация военной мощи как минимум не способствует деэскалации. Но каковы же мотивы Турции действовать столь активно в регионе, который издавна считается зоной российского влияния?

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН , доцент дипломатической академии МИД России Владимир Аватков подчеркивает, что Турция в целом проводит крайне активную, наступательную внешнеполитическую линию. «Для нее принципиально важно демонстрировать свою мягкую и жесткую силу в трех мирах: бывший османский мир (»неоосманизм»), исламский мир и тюркский мир, — считает Аватков. — Именно поэтому Турция, вне зависимости от обстоятельств, солидаризируется с тюркскими государствами постсоветского пространства, демонстрируя себя как центр тюркского мира». Именно так поступает Анкара в конфликте Баку и Еревана, проводя военные учения с Азербайджаном.

Россия, в отличие от Турции, пытается быть буфером между сторонами конфликта, разводить их по разные стороны — как это было на протяжении долгой истории. А Турция, по мнению Аваткова, для создания имиджа державы, которая способна влиять не только на региональные, но и на мировые процессы, стремится участвовать в этих конфликтах, в том числе используя военную силу.

Турция готова идти на конфликт для реализации своих амбиций регионального и мирового лидерства. Именно поэтому у нее противоречия и с Грецией, и с Францией, и на Кавказе

Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН При этом Аватков напоминает, что для старший научный сотрудник ИМЭМО РАН При этом Аватков напоминает, что для Москвы крайне важна независимая от тех же партнеров по НАТО самостоятельная внешняя политика Анкары. В то же время агрессивный подход к некоторым вопросам внешней политики таит много рисков, один из которых — эскалация конфликта на Южном Кавказе, в котором совершенно не заинтересована Россия.

Как считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, к реальному использованию военных средств в конфликте в Нагорном Карабахе Эрдоган вряд ли прибегнет. В качестве примера возможного сценария он приводит столкновения в Восточном Средиземноморье с Грецией, когда Турция начала проводить разведывательные работы на шельфах. «Там тоже были угрозы с обеих сторон, вплоть до возможности прибегнуть к военному разрешению спора, — напомнил он. — Но вмешался Евросоюз , и при его посредничестве удалось разрядить обстановку».

Аналогичная ситуация сложилась и в Ливии. «Там тоже, казалось, Турция вот вот введет войска, и начнется война с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В итоге там есть прокси-силы, военные советники и дроны, но это не военное вмешательство в классическом понимании», — заключает востоковед.

Гаджиев считает, что Турция уже осознала свои возможности в конфликте на Южном Кавказе и теперь больше настроена на диалог. С учетом того, что она старается избежать резкой международной реакции после превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, ей остается довольствоваться ролью посредника.

Вероятность того, что Турция будет принимать участие в Нагорно-Карабахском конфликте против Армении, невелика. Это просто не в ее интересах

Амур Гаджиев, научный сотрудник Института востоковедения РАН

«Конечно, Азербайджан — их [турок] ближайший союзник, у них есть девиз "одна нация — два государства". Но демонстрация силы еще не означает готовность к ее применению», — говорит Гаджиев.

По такой логике, Анкаре выгоднее сохранять статус посредника — в том числе в Минской группе ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Карабахе, — нежели быть его непосредственным участником.

Очевидно, что Нагорный Карабах — далеко не первый регион, где интересы Анкары в той или иной степени пересекаются с российскими. В Сирии с периодичностью примерно раз в квартал: достаточно вспомнить печально известный инцидент со сбитым российским самолетом или операцию «Весенний щит», направленную против правительственных сил, поддерживаемых Россией.

Или взять ситуацию в Ливии, где, как утверждают местные власти и США, Москва силами ЧВК помогает мятежному фельдмаршалу Хафтару в противостоянии с правительственными войсками. Эрдоган, напротив, не скрывает своей неприязни к повстанцам и, само собой, оказывает всестороннюю поддержку международно признанному Правительству национального согласия.

Султан родился

Однако какие цели преследует Анкара посредством такой политики? Конечно же, бросается в глаза, что практически во всех конфликтах, в которых Турция занимает жесткую позицию, звучит одинаковая риторика о защите народов, близких ей по крови и вере, от террористов и повстанцев. Стоит отметить, что при нынешнем президенте и во внутренней повестке исламский фактор стал играть ключевую роль впервые более чем за 100 лет. За это Эрдогана нередко критикуют, ведь и поныне официальная идеология Турции — кемализм, идущая от основателя современного государства Мустафы Кемаля Ататюрка, содержит принцип лаицизма (светскость).

«Мусульманский фактор, конечно, идет вразрез с кемализмом, — говорит Гаджиев. — Там в основу была положена и светскость, и движение в сторону европеизации в плане культуры и менталитета. Тогда Турция отдалялась от Ближнего Востока, считая эти страны несколько отсталыми. А в 1952 году Турция вступила в НАТО, что еще больше усилило ее прозападный вектор».

Но за годы своего правления Эрдоган приучил мир, что любит играть, насколько это возможно, по своим правилам. И делает это весьма успешно. Эксперты подчеркивают, что президент умеет сидеть на двух стульях, очень грамотно балансируя, — это признают даже его противники. С одной стороны, усиление в исламском мире — это запрос половины турецкого общества (вторая половина — за светскую Турцию).

«С другой стороны, есть и личные амбиции Эрдогана. Это ярко видно на примере переделывания Айя-Софии из музея в мечеть, в громких заявлениях о Палестине и реакции на перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим», — объясняет Гаджиев мотивацию президента в политике защиты собратьев по вере.

По его словам, главная цель Эрдогана — добиться статуса региональной сверхдержавы в мусульманском мире. «Это расширение влияния, скорее, на юг, юго-восток —туда, где когда-то была Османская империя. Но я бы не стал называть это неоосманизмом — в политике Эрдогана скорее присутствуют некие элементы этой идеологии», — отметил эксперт.

Братья по крови

Кроме политики по защите мусульман с Турцией всегда тесно связывают идеологию пантюркизма — идеи о необходимости консолидации тюркских народов (большинство государств Центральной Азии, некоторые республики РФ, например, Татарстан и Башкирия) на основе этнической, культурной и языковой общности. И здесь проявляется не только жесткая, но и «мягкая сила» Анкары.

Владимир Аватков считает, что на самом деле тюркские государства и, в еще большей степени, российские тюркские регионы обладают куда большей «тюркскостью», чем сама Турция: они сохранили больше традиций и обычаев. В этой связи для них нет смысла ориентироваться на Анкару как культурно-идеологического лидера, считает эксперт.

Турция же пытается их заставить следовать своей единственно верной логике, (…) пытается сформировать более управляемые механизмы влияния в тюркских государствах — в частности, в Азербайджане — Владимир Аватков

Политолог отметил, что для этого Анкара пытается использовать все доступные способы — и «мягкую силу» (образование и наука), и турецкий бизнес, и формирование лоббистских групп.

Амур Гаджиев, в свою очередь, не склонен связывать активность Анкары именно с идеологией пантюркизма. «В 1990-е годы это действительно было актуальным направлением турецкой внешней политики. При Эрдогане это ушло далеко на третий план. Во-первых, Турция поняла, что тюркский мир неоднороден. Во-вторых, нет безграничного пространства, плюс экономически Анкара не потянет лидерство в тюркском мире. Да и у самих тюркских государств пропал энтузиазм к идее принимать Турцию в качестве "старшего брата"», — рассказывает эксперт.

По его оценке, Казахстан в любом случае ближе к России и Китаю, а Туркмения объявила нейтралитет. С Узбекистаном же у Турции только недавно стали развиваться отношения после длительного периода натянутости, в то время как с Киргизией они, наоборот, ухудшаются — из-за скрывающихся в стране сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого Анкара считает причастным к попытке государственного переворота.

В то же время нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов каждый год встречается с Эрдоганом, который называет россиянина не иначе как «мой брат», а российские тюркские республики по-прежнему имеют статус наблюдателей в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). И это при том, что в 2015 году тогдашний министр культуры России Владимир Мединский направлял телеграмму главам шести республик (Алтай, Башкортостан, Саха, Татарстан, Тыва, Хакасия) о необходимости незамедлительно прекратить контакты с организацией. Выйти — вышли, но не до конца.

«Успехи мягкой силы Турции все равно больше видны в Сирии, Ливии и Ираке. Да, в том же Татарстане есть ряд сочувствующих, но сторонников реальной тюркизации — нет», — считает Гаджиев. И действительно, в деле воспитания в народах России этнического радикализма, кажется, куда больше преуспели США, которые финансируют подразделения «Радио Свободы» на татарском и башкирском языках с соответствующим пропагандистским контентом.

Косвенно о том, что Анкара не всесильна в деле объединения тюрков, говорит и ситуация с уйгурами в Китае. На ужесточение политики в отношении этого народа в 2009 году Турция — едва ли не из единственная из мусульманских государств — реагировала крайне жестко, прямо назвав происходящее геноцидом. Кроме того, страна принимала беженцев-уйгуров. Однако когда ситуация с правами тюрков в Китае еще усложнилась, Эрдоган вдруг посчитал, что уйгуры от этого стали только счастливее. Видимо, в подобных случаях турецкий президент все-таки не готов идти против своих экономических интересов — в частности, терять поток китайских инвестиций в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

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Турция при Эрдогане стала проводить куда более активную внешнюю политику. Кроме того, ничто не мешает президенту возрождать страну как независимый мусульманский центр силы. Представления Анкары о справедливом мире могут не нравиться соседним государствам и мировым лидерам, но это нисколько не влияет на планы яркого главы государства. Эрдогана мало заботит и давно почившее международное право. В то же время он, как и любой правитель, бесспорно, обеспокоен проблемой своей популярности внутри страны. В том числе и поэтому президент не закрывает глаза на положение народов, близких к туркам по языку, истории, религии и культуре, лишь из-за абстрактного «принципа невмешательства во внутренние дела».

По-настоящему влияют на Эрдогана лишь ограничения, которые неизбежно возникают в большой политике, — возможные военные конфликты с ядерными державами или угроза потерь крупных инвестиций. При этом он получает страну, которая постепенно не просто становится независимой от других, но и берет на себя ведущую роль в регионе. И всем, у кого есть интересы на Ближнем Востоке, так или иначе придется считаться с плодами этой политики.