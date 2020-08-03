Дамаск атаковали с воздуха

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска , сообщило государственное агентство САНА

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

В последний раз объекты сирийской армии на юге страны атаковали 24 июля. Тогда в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удар по наблюдательным пунктам и системе сбора разведывательных данных. По данным Дамаска, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.

Отмечалось, что нападение стало ответом на взрывы, которые произошли на границе двух двух стран за день до этого. Тогда Израиль возложил ответственность за произошедшее на Сирию.