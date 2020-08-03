Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами 

Сербские правоохранители задержали эскортниц, работавших на частной вечеринке на яхте в Порто-Монтенегро в Черногории пишет сербское издание Republika.

В публикации утверждается, что 24-летняя и 36-летняя гражданки Сербии оказывали услуги сексуального характера на вечеринке, организованной по случаю дня рождения наследника знаменитой фамилии, финансиста Натаниэля Ротшильда.

По информации издания, на празднике присутствовали родители Натаниэля Серена и Джейкоб Ротшильды, президент Черногории Мило Джуканович, российский бизнесмен Олег Дерипаска , британский политик лорд Питер Мендельсон , звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон , представительница бывшей правящей династии Германии и Пруссии принцесса Флоренция и другие богатые и знаменитые.

Вечеринка продолжалась два дня, за которые эскортницы могли заработать до 3 тысяч евро. Час сексуальных услуг оплачивается дополнительно и стоит до 500 евро.

Сотрудник порта в Порте-Монтенегро рассказал изданию, что девушки прилетают в Тиват на частных самолетах, а затем их доставляют на скоростных катерах к яхтам клиентов.

«В Порто-Монтенегро защита конфиденциальности клиентов является основным постулатом бизнеса, поэтому личность проституток является запрещенной темой даже для полиции. Я уже хорошо знаю некоторых девушек, потому что они приезжают сюда годами», — рассказал сотрудник морской гавани.

Представитель Олега Дерипаски в беседе с URA.RU опроверг присутствие бизнесмена на вечеринке Натаниэля Ротшильда. В окружении президента Черногории публикацию пока не комментировали.

Как писал «Рамблер», в апреле телеведущая Дана Борисова призналась, что недолгое время подрабатывала в эскорте. По ее словам, она остро нуждалась в деньгах из-за наркозависимости.