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Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами 

Вероника Полынина и ещё 1 14 минут назад
Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами
Фото: Fincantieri
Сербские правоохранители задержали эскортниц, работавших на частной вечеринке на яхте в Порто-Монтенегро в Черногории, пишет сербское издание Republika.
В публикации утверждается, что 24-летняя и 36-летняя гражданки Сербии оказывали услуги сексуального характера на вечеринке, организованной по случаю дня рождения наследника знаменитой фамилии, финансиста Натаниэля Ротшильда.
По информации издания, на празднике присутствовали родители Натаниэля Серена и Джейкоб Ротшильды, президент Черногории Мило Джуканович, российский бизнесмен Олег Дерипаска, британский политик лорд Питер Мендельсон, звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон, представительница бывшей правящей династии Германии и Пруссии принцесса Флоренция и другие богатые и знаменитые.
Вечеринка продолжалась два дня, за которые эскортницы могли заработать до 3 тысяч евро. Час сексуальных услуг оплачивается дополнительно и стоит до 500 евро.
Сотрудник порта в Порте-Монтенегро рассказал изданию, что девушки прилетают в Тиват на частных самолетах, а затем их доставляют на скоростных катерах к яхтам клиентов.

«В Порто-Монтенегро защита конфиденциальности клиентов является основным постулатом бизнеса, поэтому личность проституток является запрещенной темой даже для полиции. Я уже хорошо знаю некоторых девушек, потому что они приезжают сюда годами», — рассказал сотрудник морской гавани.

Представитель Олега Дерипаски в беседе с URA.RU опроверг присутствие бизнесмена на вечеринке Натаниэля Ротшильда. В окружении президента Черногории публикацию пока не комментировали.
Как писал «Рамблер», в апреле телеведущая Дана Борисова призналась, что недолгое время подрабатывала в эскорте. По ее словам, она остро нуждалась в деньгах из-за наркозависимости.

«Я приезжала на эскортные встречи раза три-четыре пьяная в хлам. Потому что трезвая не могла этого делать. Мне было больно и страшно», — рассказала Борисова.

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В мире , Олег Дерипаска , Питер Мендельсон , Синтия Никсон , Дана Борисова , Сербия , Черногория
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