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В Танзании запретили размещать в соцсетях информацию о протестах 

ТАСС 1 час назад
В Танзании запретили сообщать в соцсетях о протестах
Фото: Reuters
Новое законодательство, которое запрещает размещать в интернете и мессенджерах информацию о планировании, организации и проведении протестных акций, вступило в силу в Танзании. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский новостной портал "Индепендент онлайн".

"Информация, которая касается планирования, организации, рекламы и призывов к демонстрациям, маршам или любым другим акциям, ведущим к общественным беспорядкам, запрещается для распространения в интернете, соцсетях и мессенджерах", — говорится в новых правилах.

Свод норм, которые запрещают размещение в интернете 10 категорий информационных сообщений, фото и видеоматериалов, подписан министром информации, культуры и спорта Танзании Харрисоном Мвакьембе. Кроме призывов к проведению протестных акций запрещено размещать сообщения, касающиеся общественной безопасности, частной жизни, религии, а также любых ложных и недостоверных сведений. Последнее относится и нынешней пандемии нового коронавируса и любым другим эпидемиям.
За нарушение новых правил виновным грозят 12 месяцев лишения свободы или штраф в размере не менее $2,2 тыс. В свою очередь танзанийское издание "Ситизен" сообщило в понедельник, что власти страны призывают население направлять в национальное Управление по регулированию связи те полученные ими сообщения в мессенджерах и Facebook, которые могут нарушать новые законы.
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В мире , Танзания
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