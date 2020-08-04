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Лукашенко: «Россия боится нас потерять» 

Артём Кульша и ещё 27 14 минут назад
Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступает с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские, сделала это напрасно, но всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в обеих странах.

«Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников», — считает белорусский президент

Во время того же послания Лукашенко заявил, что Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности, а планета уверенно скатывается к пропасти и, кажется, достаточно зажечь простую спичку, и Земля взорвется.
Он объяснил это тем, что государства больше не прибегают к политическим инструментам урегулирования, возникшим в годы холодной войны, и не выработали новые.
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В мире , Видео , Кавказ , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
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