Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступает с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские, сделала это напрасно, но всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в обеих странах.

«Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников», — считает белорусский президент

Во время того же послания Лукашенко заявил, что Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности, а планета уверенно скатывается к пропасти и, кажется, достаточно зажечь простую спичку, и Земля взорвется.

Он объяснил это тем, что государства больше не прибегают к политическим инструментам урегулирования, возникшим в годы холодной войны, и не выработали новые.