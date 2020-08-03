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Российских хакеров заподозрили в краже документов Британии 

Lenta.ru и ещё 2 35 минут назад
Украли секретные документы: Британия обвиняет Россию
Фото: РИА Новости
Власти Великобритании заподозрили российских хакеров в краже секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Речь идет о кибератаках в преддверии парламентских выборов прошлого года. Отмечается, что была взломана электронная почта бывшего министра торговли страны Лиама Фокса. По данным источников, хакерами были украдены документы о торговых переговорах Британии с США.
Несколько кибератак на почту Фокса были зафиксированы в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники не раскрыли название хакерской группировки, но при этом отметили, что имелись признаки связи с Москвой.
В британском парламенте заявили о начале расследования в связи со взломом почты бывшего министра торговли и кражей документов.
В мае 2020-го Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерских атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одно из предположений не подтвердилось.
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Комментарии 6
В мире , Происшествия , Лиам Фокс , Парламент Великобритании , Великобритания
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