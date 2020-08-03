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Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Хакеры из РФ взломали почту экс-министра Британии
Фото: News.ru
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника, которые связаны с этим делом. По их данным, киберпреступники несколько раз обращались к учётной записи в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.
Они не уточнили детали взлома и не сообщили о какой конкретно российской организации или группе может идти речь. Источники утверждают, что атака носит признаки операции, «поддерживаемой государством».
Уточняется, что хакеры получили доступ к шести траншам документов по британским торговым переговорам. Они были опубликованы в Интернете в ходе «российской кампании по дезинформации», отмечает Reuters.
Журналисты не смогли определить, какая конкретно учётная запись господина Фокса была взломана. Неизвестно, был ли он министром в момент атаки. Лиам Фокс ушёл с поста министра торговли 24 июля 2019 года в результате перестановок в кабинете министров.
Продолжается уголовное расследование того, как были приобретены эти документы, и было бы неуместно комментировать дальше на этом этапе, — заявила журналистам представитель правительства Великобритании.
Она подчеркнула, что власти располагают очень надёжными системами для защиты информации должностных лиц и персонала.
Журналисты считают, что взлом аккаунта господина Фокса является прямым примером предполагаемых попыток России вмешаться в британскую политику. Кремль неоднократно опровергал информацию о вмешательстве в выборы в Великобритании, Франции и других странах.
NEWS.ru писал, что 21 июля Великобритания опубликовала доклад о предполагаемом российском вмешательстве во внутреннюю политику страны. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что публикация докладов, аналогичных тому, что представил комитет по разведке парламента Великобритании, приведёт к разрушению двусторонних отношений между Россией и Великобританией.
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Комментарии 1
В мире , Лиам Фокс , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Reuters , США , Великобритания
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