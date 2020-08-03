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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу 

Газета.Ru 46 минут назад
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве граждан на срочную военную службу. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу президента.

"Документом предусматривается призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", — говорится в сообщении.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
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В мире , Армия , Александр Лукашенко
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