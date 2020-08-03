Названа «не оставившая никаких шансов коронавирусу» страна 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила действия Вьетнама по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала Вьетнам примером для других стран.
«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», — заявила Керкхове.
Она отметила, что Вьетнам имеет большой опыт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в свою очередь, добавил, что Вьетнам «не оставляет никаких шансов» вспышке коронавируса и делает все возможное, чтобы локальная вспышка не получила широкого распространения.
Как сообщал «Рамблер», вспышка коронавируса произошла во вьетнамском городе Дананг. Власти города планируют провести тестирование всего населения — около 1,1 миллиона человек