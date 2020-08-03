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Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран 

Lenta.ru 20 минут назад
Экс-соперник Лукашенко обратился к лидерам 30 стран
Фото: @tsepkalo.official
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».
Бывший соперник Александра Лукашенко в президентской гонке пишет, что белорусские власти активно препятствуют проведению свободных и честных выборов, оказывают силовое давление на всех, кто хочет справедливого и прозрачного избирательного процесса. Для этого они используют методы устрашения и грубую силу.
Цепкало просит мировых лидеров поддержать проведение свободных и честных выборов в Белоруссии, «обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику» и содействовать в организации международного наблюдения за выборами.
Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на выборах. Он бежал в Россию, опасаясь политического преследования, а затем перебрался на Украину.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Интерфакс , Германия , Канада , США , Великобритания , Франция
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