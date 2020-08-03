Экс-соперник Лукашенко обратился к лидерам 30 стран

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Канады, Германии, Франции, Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США Великобритании . Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».

Бывший соперник Александра Лукашенко в президентской гонке пишет, что белорусские власти активно препятствуют проведению свободных и честных выборов, оказывают силовое давление на всех, кто хочет справедливого и прозрачного избирательного процесса. Для этого они используют методы устрашения и грубую силу.

Цепкало просит мировых лидеров поддержать проведение свободных и честных выборов в Белоруссии, «обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику» и содействовать в организации международного наблюдения за выборами.

Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на выборах. Он бежал в Россию, опасаясь политического преследования, а затем перебрался на Украину.