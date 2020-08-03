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На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса 

Lenta.ru и ещё 2 40 минут назад
Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса. Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».
Он подчеркнул, что «если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится». Однако, Стефанчук напомнил, что на референдум нельзя вынести вопрос, касающийся территориальной целостности Украины или подразумевающий утрату ее суверенитета.
Ранее сообщалось, что почти 45 процентов украинцев высказались за то, чтобы ради прекращения войны предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, который предполагает автономию в составе Украины.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.
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В мире , Видео , Руслан Стефанчук , Верховная Рада
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