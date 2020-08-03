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В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в понедельник на юге Перу. Об этом сообщается на странице Института геофизики южноамериканской республики в Twitter.
По данным учреждения, эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Такна с населением около 286 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 116 км.
Толчки зарегистрированы в 06:51 по местному времени (14:51 мск). Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Гидрографическая служба Перу сообщила об отсутствии опасности возникновения цунами на побережье южноамериканской республики.
Как пишут местные пользователи соцсетей, толчки были непродолжительными, но ощущались достаточно сильно.
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В мире , Происшествия , Перу
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