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Стерлигов призвал отомстить Белоруссии 

Артём Кульша 1 час назад
Стерлигов призвал отомстить Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия должна правильно и выгодно отомстить Белоруссии за задержание своих граждан. Об этом бизнесмен Герман Стерлигов заявил «Подъему».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня Стерлигов призвал отомстить Белоруссии за это правильно и выгодно — запретить ввоз белорусских продуктов питания, в которых содержится химия или ГМО, «чтобы не травить наших людишек», оставив на рынке качественные товары, более того, возможно, даже освободив их от таможенных пошлин.

«Белорусские производители занимают достаточно большой объем рынка в нашей стране. Если будет ограничение белорусской продукции, это вызовет системный кризис в самой Белоруссии и у нас будет дефицит», — заявил, в свою очередь, фермер Олег Сирота.

По его словам, российских фермеров губит белорусский реэкспорт, например, реэкспорт креветок и сухого молока.
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В мире , Герман Стерлигов , Олег Сирота
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