Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ проведет международное расследование по COVID-19 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
ВОЗ проведет международное расследование по COVID-19
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения и Китай согласовали условия международного расследования возникновения нового коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18 млн человек.
По данным ВОЗ, группа экспертов завершила работу в Китае и заложила основы для дальнейших исследований происхождения коронавируса.
«ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды», — отмечается в заявлении организации.
По данным ТАСС, сегодня в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что в международную группу войдут эксперты из Китая и других стран. Эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, их целью станет «установлении потенциального источника инфекции во время ранних случаев COVID-19», отметил он.
В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что необходимо понять, «существует ли связь между тем, что произошло в Ухане, с другими регионами» и, возможно ли, что там также могло произойти «преодоление барьера между животным и человеком».

«На основе этого нового понимания мы сможем провести исследования второго этапа, чтобы более четко определиться с возможными источниками и носителями инфекции среди животных. Сейчас ситуация похожа на поиск иголки в стоге сена. Но мы должны понять, когда и где произошла передача вируса. Это позволит организовать исследования более систематически», — подчеркнул он.

Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
00:23
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Происшествия Криминал
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение