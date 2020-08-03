ВОЗ проведет международное расследование по COVID-19 

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18 млн человек.

По данным ВОЗ, группа экспертов завершила работу в Китае и заложила основы для дальнейших исследований происхождения коронавируса.

«ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды», — отмечается в заявлении организации.

По данным ТАСС, сегодня в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что в международную группу войдут эксперты из Китая и других стран. Эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, их целью станет «установлении потенциального источника инфекции во время ранних случаев COVID-19», отметил он.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что необходимо понять, «существует ли связь между тем, что произошло в Ухане, с другими регионами» и, возможно ли, что там также могло произойти «преодоление барьера между животным и человеком».