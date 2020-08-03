Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдогану не удалось поднять свой рейтинг c помощью Айя-Софии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Эрдоган не смог поднять рейтинг c помощью Айя-Софии
Фото: globallookpress.com
За действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать только 38% граждан. Электорат с равнодушием встретил идею о смене статуса музея Святой Софии. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Жителей Турции больше интересует безработица, которая стала главной проблемой в связи с пандемией коронавируса. Более 2 миллионов граждан лишись заработка. Экономика государства показывает отрицательную динамику уже на протяжении 12 лет.
Эксперты считают, что религиозные и националистические круги оказывают на турецкого лидера серьёзное давление. Эрдоган, пытаясь угодить этим представителям электората, решил изменить статус музея.
Оппозиционные силы утверждают, что политик не сможет удержаться у власти. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который контролирует все силовые структуры, может претендовать на место главы государства. Однако пока это информация никак не подтвердилась, пишет argumenti.ru.
Собор Святой Софии был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами храм был превращён в мечеть, а в 1935 году стал музеем.
Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.
Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.
Ранее NEWS.ru писал, что верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. По его словам, превращение христианского храма в мечеть недопустимо. Он также отметил, что представители разных религий должны сохранять свои уникальные особенности.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
News.ru: последние новости
СМИ: Белоруссия стягивает войска к границе с Россией СМИ: Белоруссия стягивает войска к границе с Россией Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами СМИ: Прилепин считает, что Китай замешан в задержании россиян в Белоруссии СМИ: Прилепин считает, что Китай замешан в задержании россиян в Белоруссии
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Сулейман Сойлу , газета "Аргументы недели" , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
00:48
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Происшествия Криминал
Волочкову вновь оштрафовали
00:21
Волочкову вновь оштрафовали
Шоу-бизнес
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
01:55
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение