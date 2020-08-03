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В Сербии сформирован новый парламент 

ИА Regnum и ещё 2 46 минут назад
В Сербии сформирован новый парламент
Фото: Reuters
В Белграде 3 августа был сформирован 12 созыв Народной скупщины (парламента) Сербии. На заседании присутствовало 198 депутатов из 250. Все они подписали клятву, в которой в том числе говорится, что народный депутат будет исполнять свои обязанности «честно и добросовестно», и что в соответствии с конституцией Сербии он будет «служить гражданам Сербии, истине и справедливости».
В новом созыве парламента правящая Сербская прогрессивная партия получила 188 мандатов, Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича — 32 мандата, а партия СПАС бывшего спортсмена Александра Шапича — 11, сообщило сербское новостное агентство Beta. В парламент вошли еще четыре партии национальных меньшинств — Союз мадьяр Воеводины (9 депутатов), Партия правды и примирения Моамера Зукорлича (4 депутата), Партия демократического действия Санджака (3 депутата) и Албанская демократическая альтернатива — Объединенная долина (3 мандата).
В течение 90 дней с момента формирования нового созыва парламента в Сербии должно быть сформировано новое правительство.
Во время заседания перед парламентом собрались представители оппозиции, которые забрасывали депутатов яйцами и помидорами при входе и выходе из здания.
Напомним, что самые большие оппозиционные партии бойкотировали последние парламентские выборы в Сербии и считают новый созыв парламента нелегитимным.
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В мире , Сербия
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