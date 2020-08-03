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Бывший король Испании решил покинуть страну 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
Бывший король Испании решил покинуть страну
Фото: РИА Новости
Бывший глава Испании король Хуан Карлос, оказавшийся в центре коррупционного скандала, планирует уехать из страны, сообщили в королевском дворце.
О решении отправиться за рубеж Хуан Карлос рассказал своему сыну, правящему монарху Фелипе VI.

"Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю, сообщаю тебе мое обдуманное решение покинуть на это время Испанию", — говорится в письме.

О том, где именно намерен поселиться король, не сообщается.
Фелипе VI поблагодарил отца и отметил "историческую важность, которую имело его правление".
В 2014 году Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына, но сохранил титул короля.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении бывшего правителя из-за заключения контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие полагает, что Хуан Карлос мог получать взятки со стороны окружения саудовского короля.
В результате скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
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Комментарии
В мире , Хуан Карлос , Генпрокуратура РФ , Испания
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