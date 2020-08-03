Пока вы спали: Киев вмешался в конфликт РФ и Белоруссии 

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«Минский гамбит»: Киев вмешался в конфликт РФ и Белоруссии

Возможная выдача задержанных в Белоруссии россиян Украине ухудшит отношения между странами, и накануне выборов президенту Александру Лукашенко это совершенно невыгодно. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в Белоруссии россиян обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. В свою очередь Киев настаивает на выдаче россиян, так как они участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе, а Москва на их освобождении.

США пригрозили России последствиями за сговор с боевиками

Москва «заплатит определенную цену», если подтвердится ее сговор с боевиками запрещенного в России движения Талибан . Об этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в своей статье для The Washington Post.

По словам Роберта О'Брайена платить России придется, если подтвердятся сведения об убийстве американских военнослужащих в Афганистане по заказу российской стороны.

«Россия знает по опыту, что она заплатит определенную цену. Даже если эта цена никогда не станет достоянием общественности», — подчеркнул он.

В России дешевеют квартиры

С начала года стоимость квартир на вторичном рынке жилья снизили 48% собственников в городах-миллионниках. По итогам июля готовое жилье в крупнейших городах страны подешевело на 9,6%, что идет в разрез с ценами на рынке новостроек, где квартиры дорожают. Об этом со ссылкой на исследование ЦИАН пишет «Коммерсант».

Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с реформой долевого строительства, которая спровоцировала рост цен на новостройки, а также отмечают, что сейчас покупателей на первичном рынке удерживает льготная программа ипотечных ставок. При этом, после ее окончания в ноябре, можно ожидать перехода покупателей на вторичный рынок жилья.

Минтруд намерен сократить безработицу в четыре раза

Министерство труда и социальной защиты рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы в России к концу 2021 года. Это означает сокращение числа безработных в четыре раза, с трех миллионов до 700 тысяч человек, пишет газета «Известия».

В ведомстве отметили, что для уменьшения числа безработных проводится их переобучение, в регионах также уже начали создавать временные рабочие места на средства, выделенные из федерального бюджета. В следующем году планируется создать онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников учебных заведений.

При этом эксперты отмечают, что пока предпринимаемых мер недостаточно, так как большинство потерявших работу «трудились в сфере услуг, в том числе туризме, общепите, а они вряд ли так скоро восстановятся».

Анонимные электронные кошельки запрещено пополнять наличными

Вступающие в силу 3 августа поправки к закону «О национальной платежной системе» были приняты для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и запрещают анонимно пополнять электронные кошельки.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ранее анонимно электронными кошельками пользовались около 10 млн человек. При этом, по их информации, нововведения затрагивают также транспортные карты, карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений.