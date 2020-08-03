«Белоруссия предложит Западу войну с Россией» 

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Вчера произошедшее обсуждалось в ходе очередного эпизода шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым ». Во время него Михеев заявил, что Белоруссия не обладает тем, что могло бы заинтересовать Запад.

«Белоруссии нечего продавать Западу, кроме своего положения военно-политического противника России», — убежден он.

Политолог высказал мнение, что экономика Белоруссии рухнет, если к власти в стране придет «условный Тихановский» и системно начнет рушить отношения с Россией.

В июле кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Белоруссии не нужно Союзное государство с Россией, но отношения между странами должны быть хорошими, экономические связи надо продолжать развивать.