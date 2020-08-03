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«Белоруссия предложит Западу войну с Россией» 

Артём Кульша 46 минут назад
Белоруссия может продать Западу лишь положение военно-политического противника России. Об этом политолог Сергей Михеев заявил в эфире телеканала «Россия».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Вчера произошедшее обсуждалось в ходе очередного эпизода шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Во время него Михеев заявил, что Белоруссия не обладает тем, что могло бы заинтересовать Запад.

«Белоруссии нечего продавать Западу, кроме своего положения военно-политического противника России», — убежден он.

Политолог высказал мнение, что экономика Белоруссии рухнет, если к власти в стране придет «условный Тихановский» и системно начнет рушить отношения с Россией.
В июле кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Белоруссии не нужно Союзное государство с Россией, но отношения между странами должны быть хорошими, экономические связи надо продолжать развивать.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Сергей Михеев , Владимир Соловьев
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