«Белоруссия может предложить западу только войну с Россией»

«Белоруссии нечего предлагать и продавать Западу, кроме своего положения как военно-политического противника России. Давайте обострим ситуацию, предположим. К власти в Белоруссии приходит условный Тихановский… который системно начинает рушить отношения между Россией и Белоруссией… Что будет с белорусской экономикой? Она рухнет. Она просто исчезнет, у Белоруссии нет ничего такого, что она могла бы продолжить на конкурентных условиях Западу. Ничего вообще», — заявил Михеев.

По его словам, именно так было на Украине, так было в России и так будет во всех странах постсоветского пространства кроме Белоруссии до сих пор. Но если 90-е придут в Белоруссию, от страны не останется камня на камне, поскольку у нее нет ни ископаемых, ни выхода к морю и супер-важных транзитных путей. Ничего, кроме военного противостояния России.

«Но вы этой ситуации, вся нынешняя политическая элита Белоруссии будет уничтожена, это только вопрос времени. Через один шаг, через два шага, через три шага, она будет уничтожена», — продолжил Михеев.

Он также заметил, что игра вокруг задержанных в Белоруссии «бойцов ЧВК Вагнера» крайне опасная для самой Белоруссии и грозит ей национальным самоубийством. Ведь, в конце концов, врагов и России и Белоруссии раздражает больше всего военно-политический союз этих двух стран.