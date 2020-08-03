В Вашингтоне допустили скорые переговоры с Россией 

И Россия, и Соединённые Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны экстремистов. Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы, — говорится в статье О'Брайена.