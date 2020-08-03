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В Вашингтоне допустили скорые переговоры с Россией 

News.ru и ещё 1 16 минут назад
В Вашингтоне допустили скорые переговоры с Россией
Фото: Sascha Steinach/imago stock&people/Global Look Press
Диалог по вопросам борьбы с терроризмом может состояться между Вашингтоном и Москвой в ближайшие месяцы. Представителям правоохранительных органов США необходимо взаимодействие с коллегами в спецслужбах РФ.
Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в статье, опубликованной The Washington Post.

И Россия, и Соединённые Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны экстремистов. Представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы, — говорится в статье О'Брайена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вывод части американских военнослужащих из ФРГ, возможно, станет «последним подарком» президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Такого мнения придерживается аналитик Ник Робертсон. В своей статье для CNN он написал, что Трамп делает подарки геополитическим противникам США на протяжении всего срока своего президентства.
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В мире , Ник Робертсон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Роберт О'брайен , МВД , Washington Post , CNN , США
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