Задержание группы россиян в Минске и обвинение их в попытке дестабилизации обстановки в стране накануне выборов президента может серьезно повлиять на отношения Белоруссии Москвы . Что происходит, разбиралось хорватское издание Advance, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частной военной кампании. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 32 россиян в санатории под Минском. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

По мнению автора статьи в хорватском издании, это задержание «может оказаться самым серьезным вызовом для все менее идиллических отношений между Москвой и Минском».

Он напомнил, что предвыборная кампания в Белоруссии уже ознаменовалось рядом скандалов, в том числе арестами и предъявлениями обвинений главным конкурентам бессменного белорусского лидера Александра Лукашенко. При этом, один из них — бизнесмен Валерий Цепкало — бежал с детьми именно в Россию.

Сейчас Лукашенко противостоят три женщины: кандидат в президенты Светлана Тихановская, жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского, супруга сбежавшего в Россию бизнесмена Вероника Цепкало и Мария Колесникова, жена арестованного бывшего банкира Виктора Бабарико, которого называли одним главных претендентов на пост главы Белоруссии, напоминает издание.

Причиной «паники Лукашенко» и попыток устранения всех потенциальных соперников, несмотря на то, что эксперты пророчат ему победу уже в первом туре, может быть «паранойя, а возможно, страх от того, что он может потерять, или что у него впервые за 30 лет правления появилась какая-то конкуренция», отмечается в статье.

По данным издания, официальные лица в России подчеркнули, что «Белоруссия была и остается одним из наших ближайших союзников» и планы по дестабилизации там ситуации в принципе не рассматривались. При этом арестованные в Минские россияне в Белоруссии названы членами «группы Вагнера», которую связывают с одним из российских олигархов.

Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что «в Кремле утверждают, что не имеют никакого отношения к наемникам Вагнера, мало кто верит этим словам».