Премьер Косова заразился коронавирусом 

"Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля", — написал Хоти на своей странице в Facebook, добавив, что в ближайшие две недели будет изолироваться и выполнять свои обязанности из дома.