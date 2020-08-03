Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Косова заразился коронавирусом 

ТАСС 49 минут назад
Премьер Косова заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти в воскресенье сообщил, что заразился коронавирусом.

"Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля", — написал Хоти на своей странице в Facebook, добавив, что в ближайшие две недели будет изолироваться и выполнять свои обязанности из дома.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова высказываются свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств — членов ЕС.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
ТАСС: последние новости
В МИД Украины заявили, что заинтересованы в новой встрече "нормандской четверки" В МИД Украины заявили, что заинтересованы в новой встрече "нормандской четверки" Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников В Вашингтоне считают важным поддержание сотрудничества с Россией в Арктике В Вашингтоне считают важным поддержание сотрудничества с Россией в Арктике
В мире , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Неелова «прошлась» по Гармашу
Неелова «прошлась» по Гармашу
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение