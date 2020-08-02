Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ

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Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией 

Lenta.ru 45 минут назад
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
На 10-секундном ролике, сделанном из едущего автомобиля, видно, как около 10 бронетранспортеров стоят на обочине. Колонну сопровождает автомобиль военной автоинспекции. Где и когда было снято видео, неизвестно.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях». По его словам, российская сторона пытается оправдаться и исказить ситуацию так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.
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В мире , Армия , Видео , Александр Лукашенко
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