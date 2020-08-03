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В ВОЗ дали оценку уровню смертности от COVID-19 

ИА Regnum и ещё 33 1 час назад
В ВОЗ дали оценку уровню смертности от COVID-19
Фото: ТАСС
Уровень смертности среди пациентов, которые заболели COVID-19, оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) примерно в 0,6%. Об этом 3 августа сообщила на брифинге, который транслировался на сайте ВОЗ, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове.
По словам главы технической группы, есть несколько методов подсчета того, что ВОЗ понимает под уровнем смертности и если посмотреть на суммарное количество летальных исходов, то получается определенный процент.

«Если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько заразились …, оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%», — заявила Ван Керкхове.

Также она подчеркнула, что в настоящее время такой уровень летальности подтверждается несколькими «вышедшими исследованиями».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою работу на территории Китая закончила экспертная группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.
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