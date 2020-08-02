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Пушилин объяснил, как ДНР удалось не «захлебнуться» в коронавирусе 

РИА Новости и ещё 1 55 минут назад
Глава ДНР: «нам удалось не захлебнуться в коронавирусе»
Фото: РИА Новости
Случаи заражения вирусом COVID-19 выявляются в каждой группе людей, прибывающих в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с территории, контролируемой властями Украины, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 власти республики приняли решение остановить движение транспорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения. Позже в гуманитарных целях движение было частично восстановлено и осуществляется по определенным правилам. Все прибывшие в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин в медицинских учреждениях республики.

"Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и… каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Они тут у нас изолированы в амбулатории. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы "захлебнулись", — сказал Пушилин в ходе общения с жителями города Торез.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
В мире , Денис Пушилин , Минобрнауки
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