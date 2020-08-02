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Лукашенко выступит с обращением к белорусам 4 июля 

News.ru 1 час назад
Стала известна дата обращения Лукашенко к народу
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко выступит перед жителями страны и парламентом 4 августа. По её словам, мероприятие не будет перенесено.
По её словам, обе палаты парламента откроют сессии 3 августа. В этот день будут решаться процессуальные вопросы, а также депутаты рассмотрят текущую повестку дня, передаёт БелТА.

А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства, — подчеркнула она.

Накануне в СМИ появилась информация, что в связи с болезнью Лукашенко мероприятие перенесут.
В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.
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Комментарии
В мире , Андрей Дмитриев , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко
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