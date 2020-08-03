За вакциной от COVID-19, действующая формула которой еще не создана, выстроилась очередь — США Великобритания , страны Евросоюза Япония уже зарезервировали 1,3 млрд доз, сообщает Bloomberg. Однако до тех пор, пока вакцинация не началась, врачи напоминают, что защита от коронавируса — задача самих жителей планеты. Так, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что пандемия схожа с «биологической войной» и людям нужно серьезнее к ней относиться.

Масштабы пандемии угадать нельзя

— К 3 августа в мире выявлены 18 245 639 заразившихся COVID-19. Вылечились от болезни 11 447 872 человека, умерли — 693 943.

— В России зафиксировано 850 870 случаев коронавируса. Выздоровели 650 173 человек, 14 128 — скончались. За последние сутки в стране заболели еще 5 427 человек.

— США, Великобритания, страны Евросоюза и Япония уже зарезервировали 1,3 млрд доз вакцины от COVID-19, хотя действующая формула еще не готова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. По данным агентства, эти страны уже обратились к ведущим производителям фармацевтических препаратов, которые будут готовы запустить вакцину в массовое производство и готовы выкупить ее первыми.

Аналитики при этом опасаются, что из-за такой позиции богатейших государств вакцины может не хватить странам с менее развитой экономикой — учитывая, что людям могут понадобиться две прививки.

— Главный кардиолог Минздрава , доктор медицинских наук Сергей Бойцов уверен, что в условиях пандемии россияне напрасно отказываются от защитных масок и занимаются самолечением.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач в интервью kp.ru.

Он уточнил, что это действительно эффективное средство, которое позволяет не заразиться, и важно, чтобы использовали маски и те, кто уже заразился COVID-19, но еще не знают об этом, и здоровые люди.

Сергей Бойцов также предупредил об опасности самолечения — в частности, приема препаратов для снижения свертываемости крови.

«Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! Это повышение риска кровотечений», — пояснил Бойцов.

— Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.

«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — отметил врач.

Он пояснил, что не все страны оказались готовы к борьбе с подобной инфекцией. Тем не менее, «вирус не знает границ», а масштабы эпидемии невозможно предугадать. Хирург также уверен, что основная проблема — в поведении людей.

Заболеваемость стабилизируется

— Производство вакцины, разработанной научным центром «Вектор», планируется начать в ноябре, заявил его генеральный директор Ринат Максютов. В конце 2020 — начале 2021 года может стартовать вакцинация людей из групп риска, включая медработников, позже начнется массовая вакцинация.

— В Краснодарском крае зарегистрировали рекордное суточное количество заразившихся коронавирусом — 107 человек. Половина от этих случаев пришлась на Краснодар. В регионе объяснили рост числа заражений потерей жителями и гостями региона бдительности. По мнению регионального оперативного штаба, люди стали меньше соблюдать санитарные правила, в частности, носить маски и держаться друг от друга на безопасной дистанции.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 80 из 85 регионов заболеваемость COVID-19 стабилизируется или снижается. В пяти субъектах есть рост, но он не очень значителен, считает Попова.

— Россия и Абхазия открыли границу с 1 августа. В течение первых 24 часов после этого ее пересекли более 7,5 тыс. человек, из них 5 тыс. человек въехали из России в Абхазию.

Протесты против ограничений

— В Берлине прошла акция протеста против ограничений, введенных из-за вируса. В ходе митинга начались столкновения протестующих с полицией, в них пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов

— Коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать чрезмерную иммунную реакцию организма зараженного. Об этом говорится в исследовании американских ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает MedicalXpress.

Специалисты изучили анализы более 30 заболевших коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на легкие заболевших.