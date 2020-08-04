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Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Лукашенко порассуждал о цветной революции в Белоруссии
Фото: РИА Новости
В информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Об этом заявил белорусскому народу и парламенту президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — порассуждал он.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.
В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.
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Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Андрей Равков
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