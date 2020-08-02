«Лукашенко получил возможность отменить выборы»

Испанская «Мундо» разбирается в одной из самых неоднозначных историй последних дней: задержании российских граждан на территории Белоруссии . Автор приводит мнение, что эти задержания могут дать Лукашенко возможность отменить выборы, назначенные на 9 августа. Российский МИД уже осудил задержание своих граждан.

Правительство Белоруссии обвиняет в терроризме около 30 российских наемников из частной военной компании «Вагнер», задержанных в санатории недалеко от Минска во время самой неоднозначной предвыборной кампании в истории страны.

«Наш бизнес — смерть, и бизнес идет хорошо», — написано на нашивках, изъятых у нескольких мужчин призывного возраста, задержание которых стало потрясением для Белоруссии, где проходит предвыборная кампания, и внесло разлад в отношения Минска и Москвы . За ними следили несколько дней, в то время как они жили в санатории «Белорусочка» недалеко от белорусской столицы. Они ничем не занимались, просто ждали, алкоголь не употребляли. Все были по одному, многие одеты в военную одежду. Кроме того, все они приехали из Москвы именно тогда, когда в Белоруссии проходит самая неоднозначная избирательная кампания в истории страны.

Минск заявил о задержании иностранных наемников. По данным информационного агентства БелТА, вечером 29 июля силы КГБ Белоруссии задержали 32 наемника иностранной частной военной компании недалеко от Минска. Согласно заявлениям белорусского правительства, задержанные в Белоруссии наемники являются членами российской частной армии «Вагнер». Правительство обвиняет их в терроризме. Это неофициальное вооруженное формирование имеет отношение к Евгению Пригожину , а он, в свою очередь, является близким сторонником Владимира Путина . Таким образом, эта частная военная компания при помощи оружия защищает интересы Москвы на Украине , в Сирии Ливии и других странах.

Сегодня Следственный комитет Белоруссии объявил, что этих наемников подозревают в подготовке массовых беспорядков. За несколько часов до этого Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Андрей Равков заявил журналистам, что задержанных россиян подозревают в подготовке терактов. Кремль заверяет, что у него нет никакой информации о незаконных действиях.

9 августа в стране пройдут президентские выборы, и сейчас там проводятся многочисленные протесты. Большую роль в них играет оппозиция, которая обвиняет Александра Лукашенко , возглавляющего страну с 1994 года, в том, что он подвергает преследованию своих оппонентов. Новость о задержании бойцов ЧВК «Вагнер», распространенная в среду белорусскими СМИ, только подтверждает теорию, которую в последние недели продвигает Лукашенко. Теперь он и Россию включает в список тех, кто «виновен» в проблемах страны.

Согласно мнениям различных аналитиков, опубликованных в российской прессе, задержания могут дать Лукашенко возможность отменить выборы. Блогера Сергея Тихановского, чья жена Светлана Тихановская баллотируется в президенты вместо него, также обвинили в подготовке беспорядков.

Белорусский лидер заявляет, что у него есть информация о прибытии в Минск «более 200 бойцов для дестабилизации обстановки в стране во время предвыборной кампании». Позднее Посольство России подтвердило получение официального уведомления от Министерства иностранных дел Белоруссии о задержании 32 россиян.

Лукашенко заявляет о существовании внешней угрозы

На встрече с военнослужащими 24 июля Лукашенко предупредил об опасностях уличных протестов. «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан [отсылка к волнениям на Украине в 2014 году], если своих нет (у нас маловато "майданутых''), их подтянут со стороны».

«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил Лукашенко. После того как 32 бойца были задержаны недалеко от Минска, еще один был арестован на юге страны. По сведениям агентства БелТА, все они россияне. Но у некоторых есть несколько паспортов.

В последнее время Лукашенко стал уделять больше внимания службам, отвечающим за безопасность. 28 июля он посетил войсковую часть МВД , где наблюдал за проведением учений по разгону уличной акции протеста при помощи водометов.

Какой был план?

Трудно узнать, чем именно занимались эти 32 наемника. Похоже, они старались не светиться. По сообщениям агентства БелТА, их поведение сочли «нехарактерным для российских туристов», потому что они не пили и были в военной одежде, что сразу привлекло внимание. Хотя сейчас Лукашенко уверяет, что эти задержания подтверждают его предупреждения, сложно поверить, что российское вооруженное формирование могло попасть на территорию Белоруссии без ведома правительства.

Агентство БелТА опубликовало имена 33 задержанных наемников. Журналист издания «Новая Газета» Денис Коротков , специализирующийся на деятельности группы «Вагнер», сообщил El Mundo, что личные данные трети бойцов из списка совпадают с теми, что есть в его архивах.

«Десяток из них сражался в Сирии, примерно то же число — на Украине». Коротков не считает, что они преследуют какие-то цели в Белоруссии: «Эти солдаты сражаются на поле боя, они могут бороться, но они не эксперты в провокациях или в тайных операциях».

Сами российские эксперты по военным вопросам расходятся во мнении о том, в чем состояла задача этих бойцов в Белоруссии: угрожать стабильности режима Лукашенко или, наоборот, сохранить его. Возможно, речь шла и о том, и о другом, и это был способ оказать давление на Минск в преддверии важного события, президентских выборов, в результате которых страна может существенно изменить свои позиции и повернуться к Западу. В любом случае «сложно представить, что группа Вагнера может без указания Кремля осуществить какой-либо переворот или подготовить беспорядки в соседнем государстве». Возможно, их туда отправили именно для того, чтобы их задержали.

Сложно найти точные доказательства участия этих солдат в различных войнах, но были опубликованы сведения о том, что сейчас ЧВК «Вагнер» действует, например, в Судане. На белорусском телевидении даже показали фотографии паспортов задержанных и некоторых личных вещей, к примеру, суданских денег. В четверг, 30 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что примет меры по экстрадиции задержанных российских бойцов. Но Москва дала четко понять, что не признает принадлежность задержанных к гражданству других государств и в любом случае считает их россиянами.

По данным российского интернет-издания Republic.ru, военный эксперт Павел Лузин сомневается, что Группа Вагнера хотела использовать Белоруссию, чтобы добраться до какой-либо третьей страны. Но другие аналитики с ним несогласны. Несмотря на пандемию, Белоруссия не отменила авиарейсы. В России же официальные авиаперевозки пассажиров до сих пор запрещены. Поэтому отправиться соседнюю страну, чтобы оттуда улететь на задание, — это хороший вариант. До президентских выборов в Белоруссии осталось десять дней. Ну а пока президентом по-прежнему является бессменный Лукашенко, возглавляющий страну уже 26 лет.