Зеленского обвинили в сдаче Крыма

Бывший глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Турчинов обвинил президента Зеленского в сдаче Крыма и призвал судить его. Об этом одиозный политик заявил в эфире украинского телевидения, передает агентство «Новороссия»

Турчинов признал, что абсолютное большинство крымчан проголосовало за возвращение региона в состав Российской Федерации

По его словам, он не мог начать военные действия, поскольку в Крыму 70% Вооруженных сил, 90% Службы безопасности 99% работников МВД перешли на сторону России.

«Если вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас?», — сказал Турчинов, обращаясь к Зеленскому.

«Пожалуйста, если в 14-м году, не имея ничего, это можно было сделать, то, тем более, нужно отвечать тогда, почему это не делается в 20-м году! Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну», — заявил Турчинов.

При этом он по-прежнему лелеет надежду, что «когда-нибудь мы все равно сможем не проваливать оборонные программы» и возлагает надежды на распад России.

«Придет время, когда все равно этот колосс на глиняных ногах под названием Российская империя, начнет сыпаться. Придет время, когда мы все равно вернемся к вопросу не просто новых ракетных программ, а восстановления стратегического потенциала нашей обороны. Тогда мы поставим точку и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма», — пообещал Турчинов.

Это не первое подобное выступление бесноватого политика-пастора, прославившегося заявлениями с призывами к войне и убийствам.