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Лукашенко собрался торговаться с Путиным за задержанных россиян. Прогноз политолога Лукьянова 

Ura.Ru 25 минут назад
Лукашенко будет торговаться с РФ за задержанных
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустит задержанных россиян, но будет торговаться за них с Россией в течение нескольких месяцев. Такое мнение URA.RU высказал политолог, редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.

«Освободить задержанных Россиян после выборов в президенты Белоруссии было бы рационально и правильно. Но в таком случае Лукашенко будет торговаться с Россией за задержанных», — поделился Лукьянов.

По его словам, президент Белоруссии захочет получить свою выгоду от освобождения задержанных и разрешение вопроса может затянуться на месяцы вперед.
Политолог отметил, что Лукашенко в случае удачного окончания предвыборной кампании захочет наладить отношения с Россией. «А вот поведение России предугадать нельзя», — добавил Лукьянов. По его словам, задержание россиян может сильно сказаться на взаимоотношении стран.
В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности Белоруссии после задержания более чем 30 россиян, которые якобы угрожали безопасности страны в период президентских выборов. Случившееся Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях», передает «Ридус».
Ранее политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение, что россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа. Об этом он сказал в беседе с URA.RU.
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В мире , Федор Лукьянов , Александр Лукашенко , Константин Калачев , Ридус , РИА Ura.ru
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