Лукашенко будет торговаться с РФ за задержанных

«Освободить задержанных Россиян после выборов в президенты Белоруссии было бы рационально и правильно. Но в таком случае Лукашенко будет торговаться с Россией за задержанных», — поделился Лукьянов.

По его словам, президент Белоруссии захочет получить свою выгоду от освобождения задержанных и разрешение вопроса может затянуться на месяцы вперед.

Политолог отметил, что Лукашенко в случае удачного окончания предвыборной кампании захочет наладить отношения с Россией. «А вот поведение России предугадать нельзя», — добавил Лукьянов. По его словам, задержание россиян может сильно сказаться на взаимоотношении стран.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности Белоруссии после задержания более чем 30 россиян, которые якобы угрожали безопасности страны в период президентских выборов. Случившееся Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях», передает «Ридус».