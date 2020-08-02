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Сбежавший в Россию белорусский оппозиционер уехал на Украину 

Lenta.ru 1 час назад
Беглый белорусский оппозиционер уехал на Украину
Фото: Reuters
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее сбежал в Россию из-за опасения быть задержанным, уехал на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, сообщает «Интерфакс-Запад».
По словам Урбана, в настоящий момент Цепкало находится в Киеве. О целях визита оппозиционера в украинскую столицу пресс-секретарь не сообщил.
Ранее Цепкало назвал своей основной целью показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как президент страны Александр Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

«Находясь за пределами Белоруссии, я могу оставаться медийным. И Лукашенко подарок в виде заключения меня под стражу не получит», — подчеркнул Цепкало.

Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома.
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В мире , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , МВД , Киев
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