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Ходаковский рассказал, как Украина тянет время при помощи перемирия в Донбассе 

Слово и Дело и ещё 2 1 час назад
Ходаковский: Украина использует перемирие в Донбассе
Фото: Пресс-служба президента Украины
Обещания украинских властей по соблюдению перемирия не сбудутся. Это временное затишье используется для ухода от имеющихся договоренностей. Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
По его мнению, ожидать от Киева соблюдения перемирия не стоит, украинские власти в итоге вообще могут отказаться от имеющихся договоренностей. Сейчас они просто тянут время до получения результатов президентских выборов в США, пишет ФАН.
Ходаковский считает, что Запад устал от отношения команды президента Украины Владимира Зеленского к выполнению обязательств по Донбассу. Поэтому украинское руководство заставляют следовать имеющимся договоренностям.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Ходаковский
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