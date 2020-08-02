Ходаковский: Украина использует перемирие в Донбассе

Обещания украинских властей по соблюдению перемирия не сбудутся. Это временное затишье используется для ухода от имеющихся договоренностей. Об этом заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский

По его мнению, ожидать от Киева соблюдения перемирия не стоит, украинские власти в итоге вообще могут отказаться от имеющихся договоренностей. Сейчас они просто тянут время до получения результатов президентских выборов в США, пишет ФАН.