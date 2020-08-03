Стало известно о состоянии задержанных в Белоруссии россиян 

«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме», — сказал консул в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, россияне не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, «фамилии которых большинство из них никогда не слышали».

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.