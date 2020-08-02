Умер актер Уилфорд Бримли

Американский актер Уилфорд Бримли , исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто" (The Thing, 1982), умер в субботу на 86-м году жизни в штате Юта. Об этом со ссылкой на представителя артиста и источники сообщил портал TMZ.

По его данным, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не приводится. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.