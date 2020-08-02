Dagsavisen: мусульмане «спасли» Европу

Считается, что Венская битва 1683 года велась османами и христианами и увенчалась полной победой последних. Но если углубиться в историю, становится понятно, что эту битву вовсе нельзя считать символом противостояния Запада и Востока, христианства и ислама, рассуждает автор Dagsavisen.

Даг Хербьёрнсрюд (Dag Herbjørnsrud)

Dagsavisen писала, что политический теракт 22 июля 2011 года стал почти запретной темой в норвежской школе. Спустя годы после того, как Андерс Беринг Брейвик (Anders Behring Breivik) убил 77 человек, наши школьники очень мало знают об этом страшном дне, который достаточно уникален во всемирной исторической перспективе. О нападении Аль-Каиды* на Всемирный торговый центр норвежская система образования информирует учеников гораздо более подробно.

И дело не только в выборе тем и событий. Не менее важно и то, как их преподнести. Потому что для нынешних экстремистов история становится все важнее. И Фьордман (норвежский блоггер, которого Брейвик неоднократно цитировал в своем манифесте, — прим. ред.), и Брейвик заявляли, что трактовка прошлого — важнейшее поле боя для завоевания сторонников в будущем.

В то время как сторонники пророка Мохаммеда славят 600-е годы, «Солдаты Одина» (правоэкстремистская организация в Скандинавии — прим. ред.) взывают к древнескандинавским богам. Общее у самопровозглашенных экстремистских исламистов и защитников Европы то, что они верят в 1400-летнее противостояние между исламом и Западом.

Важным символом этого конфликта стала пресловутая Венская битва 12 сентября 1683 года. Блог «Ворота Вены» (Gates of Vienna, исламофобский блог, — прим. ред.) назвал себя в честь этой биты, то же сделал и Андерс Беринг Брейвик в своем манифесте «2003. Европейская декларация независимости». Год 2083 отсылает к 72-летнему долгосрочному плану вплоть до празднования 400-летия победы над турками у ворот Вены . По мнению теоретиков Еврабии, в 1683 году Европа была спасена от исламского вторжения.

Но действительно ли трактовка истории у экстремистов отличается от того, чему учат большинство людей, в частности, детей?

В статье в норвежской Википедии написано: «Венская битва… велась между османами под предводительством Кара-Мустафы и немецко-польскими войсками под руководством Яна III Собеского. Битва увенчалась полной победой христиан и положила конец двухмесячной турецкой осаде Вены». Формулировка «полная победа христиан» остается неизменной с момента появления статьи в 2008 году.

В Большой норвежской энциклопедии мы встречаем ту же трактовку, это же относится и к характеристике «спасителя» Вены, короля Польши Яна III Собеского (1629-1696): «В 1683 году он спас Вену от турецкой блокады, изгнал турок из Австрии и позднее разгромил их в Венгрии».

Но так ли оно было на самом деле? В очень незначительной степени поясняется, что причиной битвы было угнетение лютеран в Венской империи. Восстание против империи Габсбургов в 1670-е годы подняли не турки, а герой венгерской и протестантской борьбы за освобождение Имре Тёкёли (Imre Thököly, 1657-1705). Тёкёли принадлежал к лютеранскому меньшинству и боролся против угнетения со стороны католической власти в Вене и папы римского.

Во время первого сражения в 1678 году помощь Тёкёли пообещал католический «король-солнце» (Людовик XIV) из Франции, который тоже боролся с Веной. «Король-солнце» хотел прибрать к рукам Османскую империю, с которой у Франции был мирный договор с 1530-х годов.

В 1682 году Тёкёли заключил союз с султаном Мехмедом IV, который признал Тёкёли королем Западной Венгрии в обмен на дань, и это гарантировало протестантам свободу вероисповедания во время правления османов.

В битве за Вену в 1683 году османы, среди которых преобладали мусульмане, были союзниками протестантских княжеств Трансильвании, Валахии и Молдавии. На стороне османов были и трансильванцы, и валахи, и молдаване, и крымские татары, и янычары, и венгры-протестанты. Вместе с тем лютеранину Тёкёли и суннитам-османам помог их католический союзник «король-солнце», который направил армию против западного фронта Габсбургов. В 1683 году Вене противостоял мультирелигиозный альянс.

В том, что в Европе заключались союзы с османами из Стамбула, не было ничего нового. Изречение «Лучше турки, чем папа» стало в конце XVI века девизом гугенотов и кальвинистов в таких городах, как Амстердам. После контрреформации протестанты считали, что им нужны союзники в борьбе с папской властью. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) Дания-Норвегия были в основном на стороне Франции, а османы выступали против Габсбургов. Протестантское датско-норвежское государство Вене в 1683 году не помогало.

А что же с поляком Собеским, который якобы «изгнал» турок из Австрии? Он отправился в Вену с суннитскими солдатами — татарами. Их часто называют «татарами-липками», потому что они много лет жили в Литве. В Польско-Литовском государстве проживали в то время несколько сотен тысяч таких мусульман. Они были потомками татар времен Чингисхана, которого в область Вильнюса в XIV веке пригласил великий князь Витовт. На протяжении веков татары играли центральную роль в армиях и Польши, и Литвы.

Большой кавалерийский полк, состоявший из таких солдат, сыграл решающую роль, когда Собеский отправился в Вену. И как же было отличать солдат, когда мусульмане и христиане были с обеих сторон? Татары-липки во время наступления на Вену 12 сентября 1683 года втыкали в свои шлемы длинные ветки. Так они явно отличались от османских сил с их крымскими татарами.

По традиции, липка Самуэль Мурза (Samuel Murza) спас жизнь Собеского осенью 1693 года. В качестве благодарности Собеский подарил татарскому полковнику большие земли в Крушинянах на востоке Польши. Собеский знал татарский язык и жаловал своих лучших воинов и землями, и почетными титулами, а также освобождал их от уплаты налогов. Так что если кто-то и «спас Европу от ислама», то это были сами мусульмане.

Битва 1683 года — это не история об исламе против христианства. Скорее это одно из лучших доказательств того, что в Европе несколько веков продолжалось сотрудничество между религиозными конфессиями. Но сейчас ни христиане, ни мусульмане, ни атеисты ни о чем таком не знают. Сегодня прошлое чаще изображают так, что экстремистов появляется все больше.

* террористическая организация, запрещена в РФ