Коронавирусом в Турции заразились 230 тысяч человек

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Турции за последние сутки было зафиксировано 996 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений превысило 231 тыс. человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджа.

"Сегодня выявлено 996 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 231 869. Умерли 19 больных, всего умерших — 5 710", — сказал Коджа.

Он добавил, что с начала пандемии вылечились 215 516 человек.