Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирусом в Турции заразились более 230 тысяч человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Коронавирусом в Турции заразились 230 тысяч человек
Фото: Reuters
В Турции за последние сутки было зафиксировано 996 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений превысило 231 тыс. человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджа.

"Сегодня выявлено 996 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 231 869. Умерли 19 больных, всего умерших — 5 710", — сказал Коджа.

Он добавил, что с начала пандемии вылечились 215 516 человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Задержанные в Белоруссии россияне заключены под стражу Задержанные в Белоруссии россияне заключены под стражу Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе Экс-президент Украины хочет привлечь США к урегулированию в Донбассе
В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Рейсы из России за границу массово отменяются
Рейсы из России за границу массово отменяются
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение