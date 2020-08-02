В задержании россиян в Белоруссии заподозрили Китай

Писатель Прилепин заметил, что Китай может быть замешан в задержании россиян в Белоруссии . Такое мнение выразил военный журналист Семён Пегов в беседе с URA.RU.

То, что пишет сейчас военкор Семён Пегов — чистая правда, все так и есть. Я с первого дня знал, что ребята едут в Венесуэлу через Белоруссию. Может быть, мы ещё каких-то деталей можем не знать, но всё приблизительно так, как пишет Семён, — делает вывод Прилепин.

Накануне Пегов на своём канале @WarGonzo указал со ссылкой на свои источники в спецслужбах, что задержание «членов ЧВК» могли заказать китайцы. Это фирмы, которые конкурируют с РФ в Африке и Венесуэле, именно они могли попросить Лукашенко сломать логистическую схему поставки специалистов из РФ.

Среди задержанных, отмечает журналист, есть бывшие бойцы батальона Прилепина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что арест группы из тридцати трёх россиян (не знаю, уже цитировали про такое же количество богатырей из сказки Пушкина?) в Белоруссии, которых связывают с ЧВК Вагнера, актуализировал споры о роли и месте частных военных компаний в жизни России.