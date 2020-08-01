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СК Белоруссии: Задержанных под Минском россиян заключили под стражу
Вечерняя Москва
и
ещё 1
16 минут назад
Фото: youtube.com/РБК
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В отношении задержанных под
Минском
граждан
России
избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
(Новость дополняется)
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