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Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Они, конечно, виноваты, но не настолько»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с задержанными под Минском россиянами необходимо обращаться «аккуратно».

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — заявил Лукашенко в ходе встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем следственного комитета республики Иваном Носкевичем, передает БелТА.

Белорусский лидер добавил, что Минск открыт для взаимодействия по сложившейся ситуации.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — подчеркнул он.

В Белоруссии заздержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.
Украина намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.
В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.
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В мире , Дмитрий Мезенцев , Иван Носкевич , Александр Лукашенко , СКР , Минск
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