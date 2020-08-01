«Сговор» с блогером: в чем обвиняют россиян в Минске 

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна. Он также рассказал, что российским дипломатам удалось встретиться с задержанными, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков.

Заявления властей Белоруссии о том, что задержанные россияне состояли в сговоре с ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским, надуманы и недействительны. Такое мнение выразил консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 24».

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — отметил Плетнев, говоря о том, что у российских дипломатов есть копия постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

По его словам, такой документ был предъявлен каждому задержанному россиянину. Консул считает, что это говорит о «тенденциозной направленности действий белорусских властей». Плетнев также рассказал, что представителям России в Белоруссии удалось встретиться с задержанными россиянами.

При этом сам Сергей Тихановский «с большим удивлением воспринял» информацию о том, что его обвиняют в связях с россиянами, рассказала его жена, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала она на своей странице в Facebook, говоря о реакции мужа на «возбуждение в отношении него дел еще по двум статьям и информацию о нем на белорусском телевидении».

Тихановского и его сторонников задержали в конце мая после пикета в Гродно. Он является фигурантом дела об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». Позже в СК Белоруссии сообщили, что заведено еще два дела против блогера: из-за призывов к насильственным действиям против правоохранителей и по факту приготовления к массовым беспорядкам.

По уголовному делу о подготовке массовых беспорядков проходят 33 россиянина. Они были задержаны под Минском в ночь на 29 июля. Следствие уверено, что они являются «боевиками иностранной частной компании „Вагнер“. Сначала против них возбудили уголовное дело о подготовке терактов, по которому им грозило бы до 20 лет лишения свободы.

Российский посол Дмитрий Мезенцев ранее сообщал, что задержанные россияне были в Белоруссии официально. При прохождении границы они предъявили пограничникам свои документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , фигуранты дела являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они находились в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс, из-за чего задержались в республике. Эту же информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве России , указав, что соотечественники направлялись в Стамбул и у них были все необходимые документы, включая авиабилеты. Логистику, по данным МИДа, обеспечивала белорусская компания.

Представитель Кремля подчеркнул, у Москвы нет сведений о каких-либо противоправных действиях задержанных.

Об этом инциденте, в частности, известно главе России Владимиру Путину . Накануне он провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем участники совещания выразили надежду, что в ближайшее время эта история станет более ясной, а безосновательно задержанных российских граждан освободят, передает РИА „Новости“.

Тем временем в МИД России подчеркнули, что обвинения белорусских правоохранителей в отношении россиян о том, что они якобы пытались „вмешаться“ в дела республики извне накануне выборов, вызывают недоумение. При этом дипломаты уверены, что одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.