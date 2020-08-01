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СМИ: теракт в генконсульстве РФ планировала группировка, главаря которой задержали в Иране 

ТАСС и ещё 10 41 минуту назад
В российском консульстве хотели устроить теракт
Фото: РИА Новости
Группировка "Тондар", главарь которой был арестован в Иране, собиралась совершить теракт в генеральном консульстве России в городе Решт. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.
Отмечается, что иранским спецслужбам удалось предотвратить нападение на российское диппредставительство. Подробности не приводятся.
Кроме того, радикальная организация планировала использовать химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране.
В субботу иранские СМИ сообщили о задержании в исламской республике Джамшида Шармахде, чья группировка "Тондар", по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Эта организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения. "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране.
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В мире , Ближний Восток , Иран , Решт
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