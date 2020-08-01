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Эскалация на границе с Арменией не отвечает интересам Азербайджана, заявили в Баку 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Эскалация на азербайджано-армянской границе не отвечает интересам Азербайджана. Об этом заявил помощник президента страны — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
"Хочу особо подчеркнуть, что у Азербайджана нет никаких военных планов или целей на государственной границе с Арменией. С целью демилитаризации охрана этой части границы с Арменией была возложена на пограничные войска Азербайджана. Эскалация на азербайджано-армянской государственной границе не отвечает интересам Азербайджана", — сказал Гаджиев в интервью, текст которого распространило в субботу информационное агентство АзерТАдж. Он подчеркнул, что во время недавних событий на границе двух стран задачей Вооруженных сил Азербайджана «была защита государственной границы и безопасности мирного населения».
Гаджиев считает, что нынешнюю эскалацию на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе необходимо рассматривать в контексте армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. «Боевые действия между Азербайджаном и Арменией являются следствием этого конфликта, вооруженной агрессии и оккупации 20% азербайджанских территорий со стороны Армении», — сказал он.
По словам Гаджиева, Азербайджан остается приверженным политико-дипломатическому урегулированию армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, однако переговоры ради переговоров недопустимы. «Для решения конфликта нужны предметные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ с целью обсуждения вопросов освобождения азербайджанских территорий от оккупации, а не их имитация», — добавил помощник президента.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Кавказ , Конфликты , Хикмет Гаджиев , Администрация Президента РФ , Журнал "Национальная оборона" , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку
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