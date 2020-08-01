Украина обвинила задержанных в Минске россиян в убийствах

Граждане России , ранее задержанные в Белоруссии и обвиняемые в республике в подготовке теракта, убивали, калечили и пытали боевиков ВСУ в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 31 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Это очень опасная ситуация — когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны (Александра Лукашенко — ИА REGNUM)…По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, вагнеровцы (задержанных обвинили в том, что они являются членами «частной военной компании Вагнера» — ИА REGNUM) разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации», — цитирует Авакова пресс-служба возглавляемого им министерства.

Министр внутренних дел Украины обратился к белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к «этой провокации».

«Представители этой компании (Украина настаивает, что задержанные — члены «ЧВК Вагнера» — ИА REGNUM) воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников», — цитирует министра внутренних дел пресс-служба МВД Украины.

По словам главы украинского МВД, украинские правоохранительные органы располагают достаточным количеством материалов по данным преступлениям и весь «массив» информации передадут белорусской стороне. Аваков также подчеркнул, что Киев рассчитывает на передачу ряда задержанных в Белоруссии граждан, которых на Украине обвиняют в совершении преступлений на территории страны.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых спецслужбы республики обвиняют в подготовке теракта. В свою очередь, соседственный комитет Белоруссии обвиняет задержанных в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии накануне президентских выборов. В министерстве иностранных дел России отметили, что задержанные граждане РФ следовали через республику транзитом. На руках у задержанных были все необходимые документы, подтверждающие это.

Накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 28 из 33 задержанным «объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации».