Переболевший COVID-19 Болсонару сделал заявление

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, заявил о неизбежности заражения инфекцией для каждого человека. Его слова передает издание Folha de Sao Paulo, сообщает РИА Новости.

«Я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — сказал он.

Болсонару подчеркнул, что находится в группе риска, а также выразил сожаление о смертях вследствие коронавируса.

«Люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь», — заключил он.

Болсонару сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания. 25 июля президент Бразилии рассказал о выздоровлении.

Изначально 65-летний Болсонару вовсе отрицал коронавирус, а затем не стал вводить серьезные меры для борьбы с инфекцией. Кроме того, он активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в стране для борьбы с распространением COVID-19.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. В стране зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения. Из них более 1,9 миллиона человек выздоровели, еще 92 тысячи — умерли.