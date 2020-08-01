Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переболевший коронавирусом президент Бразилии заявил о неизбежности инфекции 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Переболевший COVID-19 Болсонару сделал заявление
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, заявил о неизбежности заражения инфекцией для каждого человека. Его слова передает издание Folha de Sao Paulo, сообщает РИА Новости.

«Я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — сказал он.

Болсонару подчеркнул, что находится в группе риска, а также выразил сожаление о смертях вследствие коронавируса.

«Люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь», — заключил он.

Болсонару сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания. 25 июля президент Бразилии рассказал о выздоровлении.
Изначально 65-летний Болсонару вовсе отрицал коронавирус, а затем не стал вводить серьезные меры для борьбы с инфекцией. Кроме того, он активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в стране для борьбы с распространением COVID-19.
Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. В стране зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения. Из них более 1,9 миллиона человек выздоровели, еще 92 тысячи — умерли.
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение Россия возобновила международное авиасообщение Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник» Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»
Комментарии
В мире , РИА Новости , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Россия сбила «Прогресс»
Россия сбила «Прогресс»
Игорь Яркевич найден мертвым
Игорь Яркевич найден мертвым
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение