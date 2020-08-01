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В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании "Звездных войн"

Газета.Ruиещё 1
43 минуты назад
Комментарии6
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании «Звездных войн». Об этом сообщает издание Financial Times.
Британия обвинила Россию в развязывании "Звездных войн"
Фото: ReutersReuters
В статье отмечается, что РФ и КНР пытаются превратить околоземное пространство в территорию новых "Звездных войн".
Так, авторы упомянули один из российских спутников, который якобы выполнял в космосе секретную миссию. По их словам, в рамках испытаний в сторону атмосферы Земли спутником была выпущена ракета.
При этом, как уверяют журналисты, США на протяжении долгого времени следят за спутником России - "Космос-2543". Издание утверждает, что этот аппарат якобы приближался на опасное расстояние к американскому военному спутнику.
Россия, в свою очередь, ответила, что каких-либо военных испытаний в космическом пространстве не проводилось.
Комментарии6
В мире,Россия,Соединенное Королевство,Китай
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