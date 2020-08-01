Британия обвинила Россию в развязывании "Звездных войн"

Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании «Звездных войн». Об этом сообщает издание Financial Times.

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В статье отмечается, что РФ и КНР пытаются превратить околоземное пространство в территорию новых "Звездных войн".

Так, авторы упомянули один из российских спутников, который якобы выполнял в космосе секретную миссию. По их словам, в рамках испытаний в сторону атмосферы Земли спутником была выпущена ракета.

При этом, как уверяют журналисты, США на протяжении долгого времени следят за спутником России - "Космос-2543". Издание утверждает, что этот аппарат якобы приближался на опасное расстояние к американскому военному спутнику.