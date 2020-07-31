Умер Алан Паркер 

Режиссер фильмов «Полуночный экспресс» и «Эвита» Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

Алан Паркер — британский режиссер, сценарист и актер, один из основателей Британской гильдии режиссеров и председатель Британского совета по кинематографии.

Среди его режиссерских работ — «Миссисипи в огне» (1988), «Багси Мэлоун» (1976), «Птаха» (1984), «Обязательства» (1991), «Жизнь Дэвида Гейла» (2003), «Сердце ангела» (1987), «Полуночный экспресс» (1978), получивший два «Оскара» за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Он также снял музыкальные фильмы «Эвита» с Мадонной в главной роли и «Стена» по одноименному альбому группы Pink Floyd.

В 1984 году Паркер получил гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Птаха». Также он является обладателем четырех премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. В 1995 году режиссер получил Орден Британской империи, в 2002 году был произведен в рыцари.