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Умер Алан Паркер 

Вероника Полынина и ещё 8 16 минут назад
Умер Алан Паркер
Фото: Reuters
Режиссер фильмов «Полуночный экспресс» и «Эвита» Алан Паркер скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.
Алан Паркер — британский режиссер, сценарист и актер, один из основателей Британской гильдии режиссеров и председатель Британского совета по кинематографии.
Названа вероятная причина смерти расчлененного репера
Среди его режиссерских работ — «Миссисипи в огне» (1988), «Багси Мэлоун» (1976), «Птаха» (1984), «Обязательства» (1991), «Жизнь Дэвида Гейла» (2003), «Сердце ангела» (1987), «Полуночный экспресс» (1978), получивший два «Оскара» за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек. Он также снял музыкальные фильмы «Эвита» с Мадонной в главной роли и «Стена» по одноименному альбому группы Pink Floyd.
В 1984 году Паркер получил гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Птаха». Также он является обладателем четырех премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. В 1995 году режиссер получил Орден Британской империи, в 2002 году был произведен в рыцари.
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В мире , Алан Паркер , ИТАР-ТАСС
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