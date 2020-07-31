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Илон Маск опроверг любовную связь с Биллом Гейтсом 

Экспресс газета 1 час назад
Маск высказался о любовной связи с Гейтсом
Фото: Reuters
Об этом миллиардер написал у себя в Twitter
Американский миллиардер Илон Маск объявил у себя в Twitter, что они с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом не являются любовниками, а распространившиеся слухи об их отношениях — неправда. Таким экстравагантным образом изобретатель отреагировал на недавнее интервью Гейтса, в котором он высказался о Маске.
64-летний предприниматель, напомним, похвалил главу компании SpaceX и Tesla и окрестил его классным парнем, прекрасно эпатирующем публику. Однако один из самых богатых людей планеты подчеркнул, что в медицине Маск ничего не смыслит, так что его рассуждениям о коронавирусе верить не стоит.
Стоит отметить, что у двух миллиардеров непримиримые разногласия на тему эпидемии COVID-19. Тогда как основатель Microsoft призывает к всеобщей вакцинации, гений-изобретатель, мечтающий покорить космос, прямо называет уханьскую заразу глупостью и активно критикует самоизоляцию за бесполезностью. Поэтому и сообщение гендиректора SpaceX о любовной связи с Гейтсом можно расценивать, как подколку в адрес оппонента.
К слову, Маск отличился сегодня еще одним неоднозначным постом. Он написал, что пирамиды построили инопланетяне, однако никак подтверждать фактами свое утверждение не стал.
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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Илон Маск , SpaceX , Microsoft
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